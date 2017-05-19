Защита директора украинской библиотеки в Москве просит вернуть дело в прокуратуру

Защита директора московской Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной попросила отправить дело обратно в прокуратуру.

Об этом сообщает "Новая газета".

Мещанский районный суд отложил заседание по делу директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной на 25 мая.

Адвокаты предполагают, что прения сторон пройдут также 25 мая.

Как известно, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, после чего ее директор Шарина была задержана. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства).



Шарина была заключена под домашний арест, который неоднократно продлевался судом и продолжается до сих пор.



По данным СКР, поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.



5 апреля 2016 года директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение - в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, Шарина в 2011-2013 годах расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме, которое впоследствии было закрыто в 2013 году.

18 мая 2017 на заседании суда Шарина заявила, что изъятые в учреждении материалы, которые стали основанием для возбуждения в отношении нее дела об экстремизме, были подброшены.