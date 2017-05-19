Экс-жена Путина связана с мультимиллионным бизнесом – Reuters

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Пятница, 19 мая 2017, 13:00

Бывшая жена президента России Владимира Путина Людмила помогла создать и теперь поддерживает фонд, который владеет исторической недвижимостью в Москве, и получает миллионы долларов от арендаторов.

Об этом идет речь в расследовании агентства Reuters.

Согласно корпоративным документам, здание было реконструировано при содействии соратников Путина, а доход от аренды выплачивается частной компании, принадлежащей человеку, чье имя совпадает с девичьей фамилией бывшей жены Путина.

Речь идет о так называемом доме Волконских на Водзвиженке, который ныне принадлежит Центру межличностных коммуникаций.

 

Отмечается, что фонд был создан в 2002 году, а в сентябре 2006 года "Российская газета" назвала Людмилу Путину "попечителем" организации. В интервью газете в том же году она использовала термин "мы" при обсуждении фонда, а три источника, которые в настоящее время знакомы с работой фонда, заявили, что Людмила поддерживает литературную премию и издательское подразделение, которое работает в фонде.

Центр межличностных коммуникаций имеет офис в доме Волконских, однако большая часть здания сдана арендаторам, в том числе двум крупным банкам: VTB и "Сбербанку".

Арендаторы платят арендную плату компании под названием "Меридиан", которая на 99 процентов принадлежит компании "Интерсервис", которая, согласно государственному реестру юридических лиц, полностью принадлежит с 2014 года женщине по имени Людмила Александровна Шкребнева (девичья фамилия бывшей жены Путина).

Агентство Reuters не смогло установить общий доход, получаемый "Меридианом" от сдачи в аренду помещений в московской собственности, однако отмечает, что выручка компании за 2015 год составила 225 миллионов рублей.

В то же время доходы "Меридиана", похоже, не дошли до его главного собственника – "Интерсервиса", который сообщил, что выручка в 2015 году составила всего 2,4 миллиона рублей, а чистая прибыль – 1,76 миллиона рублей.

Как известно, Владимир и Людмила Путины публично объявили о своем разводе в 2013 году.

В января 2016 года СМИ сообщили, что бывшая первая леди России снова вышла замуж. Новым мужем экс-супруги Путина стал 37-летний Артур Очеретный.

Темы: Путин
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