Правозащитники назвали СБУ главным нарушителем прав человека

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Пятница, 19 мая 2017, 14:44

Украинский Хельсинкский союз по правам человека считает Службу безопасности Украины главным нарушителем прав человека.

Об этом заявил председатель правления УХСПЧ, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров в ходе презентации отчета за 2016 год о соблюдении прав человека в Украине, передают "Українські новини".

"СБУ – наибольший нарушитель прав человека на сегодня", – сказал он.

В частности, по словам Захарова, более половины жалоб, поступающих к правозащитникам, касаются применения пыток сотрудниками СБУ.

Также зафиксированы такие массовые нарушения со стороны спецслужбы как недопуск адвоката и задержание граждан без решения следственного судьи.

Захаров считает одной из причин сложившейся ситуации несовершенство закона "О Службе безопасности Украины".

В целом, УХСПЧ заявляет о значительном ухудшении ситуации с правами человека в Украине по итогам 2016 года.

Темы: права человека СБУ
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