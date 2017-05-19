День в АТО: 24 обстрела, пострадавших нет

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Пятница, 19 мая 2017, 19:47

В пятницу боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Приморском направлении незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреляли укрепления украинских защитников. В частности, под огонь из 120-мм минометов попали позиции в районе Павлополя и Гнутово. А опорные пункты сил АТО у Широкино были обстреляны из артиллерийских систем калибра 122 мм.

"Севернее, на подступах к Марьинке и Красногоровке, пророссийские бандформирования также применяли минометы калибров 120 и 82-мм. Из более легкого вооружения противник вел огонь по украинским воинам в районе Чермалыка, Новогригорьевки, Новотроицкого и Лебединского", - отметили в штабе АТО.

На Донецком направлении от начала суток боевики 7 раз открывали огонь. Опорные пункты ВС Украины в пригороде Авдеевки они несколько раз обстреливали из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Также из минометов были обстреляны украинские оборонные позиции у Каменки и Верхнеторецкого. А неподалеку Зайцево НВФ били по укреплениям ВСУ из гранатометов различных систем.

"Луганское направление. На этом участке линии разграничения боевики российско-террористических войск трижды осуществляли обстрелы украинских воинов. Все в районе н.п. Крымское, с применением 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия меньшего калибра", - говорится в сообщении.

От начала суток потерь среди украинских воинов не было.

Украинская правда

Темы: АТО
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