АТО: Боевики стреляли 28 раз, четверо военных ранены

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Вторник, 2 мая 2017, 18:43

Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, боевики открывали огонь по позициям ВСУ 28 раз, 4 военных ВСУ получили ранения.

Об этом 2 мая сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Луганском направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров боевики стреляли по опорным пунктам сил АТО возле Крымского и Новозвановки. 

"82-миллиметровые минометы враг применил под Екатериновкой, а по защитникам Троицкого вел огонь из минометов калибра 82-мм и противотанковых гранатометов. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по позициям вблизи Новоалександровки", - сообщили в штабе.

На Донецком направлении из минометов калибра 120-мм враг бил по опорным пунктам вблизи Луганского. 82-миллиметровые минометы противник применил по позициям возле н.п.Зайцево.

По опорным пунктам в районе Авдеевки враг бил из противотанковых гранатометов, кроме того, на данном участке действовали вражеские снайперы.

На Приморском направлении боевики обстреливали позиции сил АТО возле Павлополя, Широкино, Водяного, Гнутово и Красногоровки, Гнутово. 

Силы АТО в ответ на обстрелы открывали огонь из автоматических гранатометов.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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