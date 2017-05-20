СЦКК: Боевики блокируют восстановление инфраструктуры на Донбассе

125 просмотров
1
Суббота, 20 мая 2017, 00:27

Боевики на Донбассе блокируют восстановление гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"Несмотря на многочисленные обращения украинской стороны СЦКК к российской стороне СЦКК по содействию в предоставлению гарантий безопасности во время выполнения ремонтно-восстановительных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры вблизи линии разграничения сторон на Донбассе, подконтрольное Российской Федерации руководство ОРДО систематически блокирует решение этих вопросов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фенольном заводе в Новгородском уже давно необходимо провести работы по усилению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя.

"В случае ее разрушения значительное количество вредных веществ, содержащих фенол, серную  кислоту и нефтепродукты могут попасть в реки Кривой Торец, а дальше в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской области", - подчеркнули в СЦКК.

Также похожая ситуация сложилась с дамбой пруда-накопителя сточных вод свиноводческого хозяйства "Бахмутский аграрный союз" в Новолуганском.

В СЦКК отмечают, что задержка с ремонтом обоих объектов может привести к экологической катастрофе и вспышке инфекций.

Как говорится в сообщении, проблема заключается в том, что эти дамбы находятся в непосредственной близости от линии разграничения сторон, где боевики ведут обстрелы.

Отмечается, что по этой причине более полугода не удается восстановить электроснабжение в Зайцево и запустить газораспределительную станцию в Марьинка.

"В результате чего, 26 тысяч жителей Марьинки и соседней Красногоровки, 6 школ и 5 детских дошкольных учреждений не обеспечены газом для бытовых нужд и не имеют отопления в зимний период. Вынуждены простаивать "Красногоровский огнеупорный завод", "Марьинский хлебозавод" и Марьинское молочное предприятие "Лактис", - говорится в сообщении.

Также восстановления требуют водовод, который обеспечивает технической водой Авдеевский коксохимический завод, водопровод Горловка-Торецк и другие.

Темы: Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Или воюйте, или договаривайтесь": как жители Зайцево стали "живым щитом" для своих домов 19 мая 2017, 13:30
За сутки боевики ранили 3 бойцов 19 мая 2017, 12:49
КПВВ "Гнутово" не работает - боевики не пропускают людей на блок-пост 19 мая 2017, 11:58
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 218.215.47.---kengoru20.05.2017 01:06
Як ще довго ви будете величати *бойовиками*цю кацапську голоту яку оплачує карлик путін.
Навіть терористи для них задобре описання, підле брехливе огрупування злодіїв і різних криміналістів штучно підтримано з росії.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
СЦКК: Боевики блокируют восстановление инфраструктуры на Донбассе
В НАБУ заявили, что расследуют только дела Лозового и Дейдея
СЦКК: Боевики обстреляли сотрудников миссии Красного креста
НАБУ опровергает информацию о задержании своего сотрудника
Все новости
Флешмоб

Подари платье выпускнице детского дома

Интервью

Михаил Козырев о Евровидении, провальном интервью и "Дожде"