Львовский мусор тайком выбросили на Житомирщине

112 просмотров
0
Суббота, 20 мая 2017, 11:27

В Житомирской области задержали фуру, которая выгрузила "львовский" мусор. 

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Правоохранители задержали транспортное средство в ночь на 20 мая после сообщение от жителя с. Ягодинка Пулинского района о том, что от местной свалки отъезжает неизвестна грузовик.

"Жители района не впервые страдают от загрязнения мусором, который сбрасывают ночью водители грузовиков. Среди бытовых отходов находили доказательства того, что они попали в район из Львовской области", - отметили в полиции.

Грузовик удалось задержать в соседнем с. Веселом. Автомобиль и водителя доставили в Пулинское отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия. Отмечается, что перевозчиком является предприниматель из Новоград-Волынский.

 
 
Фото - пресс-служба полиции житомирской области

Как известно, на днях мэр Львова Андрей Садовый заявил: во Львове скопилось более 7 тыс. тонн отходов, которые некуда вывозить, поскольку меморандум, подписанный 21 апреля, не выполняется.

Темы: Львов Житомир полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Во Львове забросали мусором магазин Roshen 18 мая 2017, 15:48
Ryanair начнет полеты из Львова в Мемминген в сентябре 17 мая 2017, 14:08
Садовый: Во Львове накопилось 7 тысяч тонн мусора, готовимся к чрезвычайной ситуации 15 мая 2017, 23:29
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики применили против сил АТО "Грады" и тяжелую артиллерию
Сутки в АТО: Боевики били из "Градов", 4 украинских военных ранены
СЦКК: Боевики блокируют восстановление инфраструктуры на Донбассе
В НАБУ заявили, что расследуют только дела Лозового и Дейдея
Все новости
Истории пяти семей

Что для крымских татар значит 18 мая

Ссылки недели

Много искусства, науки и красоты