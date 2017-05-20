СБУ: Россия готовила провокацию относительно "автономии" Закарпатья

937 просмотров
0
Суббота, 20 мая 2017, 14:21

СБУ заявляет, что сорвала российскую провокацию, направленную на разжигание межнациональной розни в Закарпатской области.

Как сообщает пресс-служба СБУ, структуры страны-агрессора планировали использовать конференцию представителей нацменьшинств, которая должна была состояться в Ужгороде, для объявления призывов о предоставлении области автономного статуса.

Эти лозунги должны были столкнуть патриотические силы с представителями национальных меньшинств края.

Российская сторона также планировала привлечь проплаченных псевдоактивистив для инспирации столкновений и противостояния с правоохранительными органами, отметили в СБУ.

Кроме этого, в рамках российской провокации, в трех районах области ночью несанкционированно размещены агитационные конструкции с надписями на венгерском языке. В связи с тем, что эти баннеры устанавливались без разрешений органов исполнительной власти, они были демонтированы коммунальными службами.

"Установлено, что демонтированы агитационные материалы были изготовлены полиграфическим предприятием Киев по заказу лиц, поддерживающих контакты с российскими информационными центрами. Никакие местные организации к изготовлению и размещению этих материалов отношения не имеют", - сообщили в СБУ.

Также 18 мая сотрудники СБУ задержали мужчину, который должен был обеспечить видеосъемку провокаций в Закарпатье.

Во время беседы с оперативниками спецслужбы он сообщил, что за 10 тысяч гривен получил заказ на подготовку тенденциозных материалов от лица, которое пользуется телефоном российского оператора сотовой связи. По его словам, он неоднократно выполнял заказы с РФ, в частности по освещению событий 2 мая в Одессе.

Обязательным условием сотрудничества российский заказчик всегда выдвигал соблюдение классических для специальных служб требований конспирации, отметили в СБУ.

Гражданин был допрошен в качестве свидетеля в рамках открытого ранее уголовного производства по ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Опрошенному объявлено официальное предостережение.

Следственные действия продолжаются.

Темы: СБУ Закарпатье Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Правозащитники назвали СБУ главным нарушителем прав человека 19 мая 2017, 14:44
СБУ предотвратила пророссийскую акцию по перекрытию дороги на Винничине 19 мая 2017, 06:04
Дело Шеремета: СБУ заявляет, что пропавшие записи с камер отдали следователю 18 мая 2017, 21:56
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Меркель: Перемирия на Донбассе нет, "Минск" выполняется не полностью
В НАБУ заявили, что "их взяточник" не работает в бюро с февраля
За сутки пострадали 7 военных - Минобороны
Боевики применили против сил АТО "Грады" и тяжелую артиллерию
Все новости
Фото

Счастливая история собаки Лолы

Фото

Возвращение крымских татар на Родину. Первые шаги дома