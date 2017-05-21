В офис КУН в Киеве бросили боевую гранату

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Воскресенье, 21 мая 2017, 00:51

В столице произошло нападение на офис "Конгресса украинских националистов".

Об этом сообщает Киев Оперативный.

В здание по адресу Антоновича, 3Б, где находится офис "Конгресса украинских националистов", бросили боевую гранату.

Сообщается, что правоохранители прибыли на место через несколько минут. В офисе сильное задымление. На место также прибыли сотрудники ГСЧС и скорая помощь. Однако, их вмешательство не понадобилась, жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа главного управления полиции.

Темы: Киев чрезвычайное происшествие
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