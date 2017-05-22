В Крыму людей пугают макетами оружия – Джемилев

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Понедельник, 22 мая 2017, 11:48

За три года аннексии Крыма российские оккупанты провели как минимум 800 обысков у крымских татар и других сторонников единства полуострова с Украиной.

Об этом сказал уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью Лига.net.

"В Крыму установился режим, очень напоминающий советский, – с некоторыми отличиями, причем не в пользу оккупантов", – сказал он, комментируя День депортации крымскотатарского народа.

"При советской власти нам запрещали отмечать этот день. Сейчас не то чтобы запретили, просто стремятся к тому, чтобы все мероприятия, вплоть до возложения цветов к памятнику жертвам депортации, проходили с участием оккупационных властей, с георгиевскими лентами, флагами РФ. Конечно, крымскими татарами это не воспринимается. Они не хотят быть в этой компании", – заявил Джемилев.

По его данным, 18 мая в Крыму арестовали 4 человека.

"На материк отмечать годовщину депортации приехали женщины, и одна из них, Зульдия, сказала: сейчас только что позвонили из дома, у нас обыск идет. Для них обыски стали настолько будничными событиями, что даже не все фиксируются", – отметил Джемилев.

"С момента оккупации Крыма по сегодняшний день, по нашим оценочным данным, в домах, школах, мечетях было проведено около 800 обысков. В реальности, думаю, эта цифра значительно выше, просто они сейчас уже не регистрируются", – сказал также он.

"Когда, скажем, охватывают целый поселок и почти у всех, повально, проводят обыски – без всяких протоколов, ничего не составляя. 90-95% всех обысков в Крыму – у крымских татар. Люди даже боятся говорить о преследованиях", – добавил Джемилев.

Он сказал, что "собирать информацию в Крыму очень трудно", люди боятся за родных.

Джемилев рассказал, что информацию собирают из трех источников: Крымского агентства новостей, ATR и информационной службы Меджлиса.

"Конечно, не все пойдет в прессу. Хотя данные по военным, думаю, мы как-нибудь обнародуем. Мы получили интересные фотографии: российские комплексы С-400, и все сделано из картона. Они развозят их по всему Крыму, чтобы людей попугать, показать силу", – заявил он.

"Милитаризация (Крыма) идет очень быстрыми темпами. Но и макетов тоже очень много. Например, когда говорили, сколько танков сосредоточено на границе с Донбассом. А в НАТО смеялись, потому что через спутники сделали фотографии, что там за танки, – и там тоже были макеты", – отметил Джемилев.

По его словам, Россия стянула в Крым очень большие силы, "непропорциональные вместимости полуострова".

"Военные, полиция и журналисты, обслуживающие русскую пропаганду, получают нормальную зарплату. А в остальном, кстати, уровень жизни упал, если соотнести их пенсии и зарплаты с ценами", – сказал Джемилев, но отметил, что открыто люди об этом не скажут.

Алена Рощенко, УП

Темы: Крым аннексия Росcия Джемилев
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