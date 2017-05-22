Петренко показал первый признак эффективности интернет-санкций

Жалоба России во Всемирную торговую организацию на украинские санкции – яркий признак эффективности блокировки российских интернет-сервисов в Украине.

Об этом заявил журналистам в понедельник министр юстиции Украины Павел Петренко, передает "Интерфакс-Украина".

"Наша позиция очень четкая: мы имеем право делать такие ограничения и эти ограничения касаются национальной безопасности. Если Россия истерит о том, что их экономические права нарушены тем, что мы ввели очередные санкции и заблокировали часть…, которая контролируется ФСБ ("ВКонтакте", "Одноклассники" – ред.), то, наверное, эти санкции эффективны, если Россия так возбудилась на данное действие украинской власти", - сказал он.

Министр добавило, что жалобы России в ВТО получат надлежащую юридическую оценку со стороны Украины, равно как и от членов международной организации.

Как сообщалось, 15 мая президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля, которым предусмотрена блокировка российских почтовых сервисов Mail.ru, Yandex.ru и Yandex.ua, российских социальных сетей "Одноклассники" и "Вконтакте", поисковика Yandex и сопутствующих сервисов.

В ответ на это Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации запрос на проведение консультаций в связи вводимыми Украиной ограничениями в отношении РФ.