Гройсман: Пенсионная реформа расширит список профессий с досрочной пенсией

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Понедельник, 22 мая 2017, 23:24

Премьер Владимир Гройсман заявляет, что законопроект о пенсионной реформе существует и будет рассмотрен на заседании Национального совета реформ.

Об этом он сказал в эфире ICTV в понедельник.

"Мы начали с презентации, цивилизованной презентации, "белой книги", так сказать, стратегии или концепции, она полностью описана в полноценный законопроект, законопроект есть", - сообщил Гройсман.

При этом он отметил, что следующим этапом является рассмотрение реформы на заседании Нацсовета реформ, а также проведение переговоров с народными депутатами по вопросу реформы.

Кроме того, Гройсман заявил, что пенсионная реформа предусматривает расширение списков профессий, имеющих право на досрочный выход на пенсию.

"У нас есть вредные профессии, например, шахтеры или сталевары, которые не могут работать 25 лет у печи, там совсем другие условия и совсем другие последствия по здоровью работников. Так вот, есть такие, список 1 и список 2, в прошлом году они были немного сокращены, но сейчас эта реформа дает нам возможность эти списки не просто сохранить, но и расширить", - сказал глава правительства.

Он отметил, что специальные пенсии будут сохранены в отношении военных, в виду их заслуг по защите Родины.

Как известно, 17 мая Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе, однако на данный момент он не опубликован.

Интерфакс-Украина

Темы: Гройсман пенсии
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