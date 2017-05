Количество раненых от взрыва в Манчестере возросло

По меньшей мере, 19 человек умерли и 59 получили ранения от взрыва, который произошел в конце концерта певицы Арианы Гранде в английском Манчестере в понедельник.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили агентству два официальные лица, взрыв мог совершить смертник.

Не пострадали ли от взрыва украинцы, еще выясняется.

Сама Ариана Гранде написала, что она "сломана" этим событием.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.