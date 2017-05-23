Луценко в среду придет в Раду

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Вторник, 23 мая 2017, 11:03

Генеральный прокурор Юрий Луценко будет докладывать в Верховной Раде в среду, 24 мая, с 12:30.

Соответствующее предложение поддержал 241 депутат.

Перед этим глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что участились "нападки" на Генпрокуратуру и инсинуации по поводу работы прокуратуры.

"Чтобы снять напряжение, лишить критиканов оснований для огульной критики, фракция партии "Блок Петра Порошенко" предложила пригласить генерального прокурора в сессионный зал с тем, чтобы депутаты могли и услышать, и задать Юрию Луценко свои вопросы", – сказал он.   

После голосования глава Верховной Рады Андрей Парубий сообщил: "Я имел предварительный разговор с Юрием Витальевичем – мы договорились, чтобы было достаточно времени на вопросы, регламент будет таким: пол часа – выступление, потом выступления, как по процедуре полного чтения, от фракций вопросы, от депутатов вопросы – чтобы все, кто имеет вопросы, смогли их задать".

Алена Рощенко, УП

Темы: Луценко Верховная Рада
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