Журналист: Силы АТО продвинулись на километр на Светлодарской дуге

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Вторник, 23 мая 2017, 15:19

Военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в районе Светлодарской дуги в зоне проведения антитеррористической операции украинские военные продвинулись вперед почти на километр.

Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook.

"Наверное, для многих, эта информация не стоит букв на клавиатуре. Меня очень вдохновляют бесшабашность и героизм наших ребят. Горжусь, что живу с ними в одно время", – написал он.

"Добавлю, что даже согласно Минским соглашениями, эта территория должна находиться под контролем Украины", – в то же время уточнил корреспондент.

В пресс-центре штаба АТО "Украинской правде" отметили, что силы антитеррористической операции строго придерживаются пунктов Минских договоренностей и не нарушали линию соприкосновения.

"На разных участках линии фронта чрезвычайно важно иметь оперативное преимущество. Мы можем время от времени менять позицию, можем дооборудовать свои позиции, но речи о том, что мы нарушаем Минские договоренности абсолютно не идет", – сказал в комментарии УП спикер АТО Антон Маринович.

Украинская правда

Темы: АТО
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