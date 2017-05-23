День в АТО: 2 раненых, боевики били по Авдеевке из "Града"

Во вторник незаконные вооруженные формирования более 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, применяя в том числе и вооружение, использование которого строго запрещено минскими договоренностями.

Как сообщает пресс-центр АТО, также незаконные вооруженные формирования вновь обстреляли жилые кварталы Авдеевки.

"Так, около 16.00 российско-террористические войска осуществили обстрел жилого сектора Авдеевки, применив реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Четыре дома по четырем разным адресам разрушены до основания. Десятки - повреждены. Одного местного жителя ранило", - сказано в сообщении.

По данным украинской стороны СЦКК, пострадавшим оказался 30-летний мужчина, у него осколочное ранение головы. Врачи характеризуют его состояние как средней тяжести.

На Приморском направлении, согласно информации штаба, зафиксировано больше всего фактов нарушения режима прекращения огня.

"После полудня боевики ударили по нашим позициям возле Чермалыка из 120-мм минометов. В течение дня противник обстреливал опорные пункты сил АТО в районе Широкино, Лебединского, Водяного, Талаковки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Севернее, у Марьинки, вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Там же "работал" вражеский снайпер", - отметили в пресс-центре АТО.

На Донецком направлении около 6.00 утра НВФ произвели обстрел оборонительных укреплений сил АТО в пригороде Авдеевки из минометов калибра 120 мм, вооружения танка, гранатометов и стрелкового оружия.

Также из 120-мм минометов боевики били неподалеку Каменки. Из минометов калибра 82 мм - в районе Зайцевого. Вблизи Верхнеторецкого и Песков они вели огонь из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия.

"Луганский направление. Боевики несколько раз из автоматических станковых гранатометов обстреливали наши позиции в районе Крымского и Донца. По украинским воинам, которые держат оборону возле Новотошковского, вел огонь вражеский снайпер", - сказано заявлении штаба.

Согласно информации, от начала суток один военнослужащий ВС Украины получил ранение.

Украинская правда