Боевики открыли огонь по пункту пропуска "Марьинка"
Боевики обстреливают из гранатометов и минометов контрольно-пропускной пункт "Марьинка".
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в среду.
Боевики открыли огонь около 11.30 со стороны лесополосы на окраине н.п. Александровка, что на временно неконтролируемой территории.
Предварительно установлено, что российские наемники используют гранатометы и 82 мм минометы.
Для безопасности граждан пропускные операции на этом направлении временно приостановлены.
Сообщается, что никто из гражданских лиц и персонала пограничного ведомства не пострадал.
Украинская правда
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