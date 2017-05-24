Минэкономики готовит он-лайн сервис проверок бизнеса

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Среда, 24 мая 2017, 13:00

Министерство экономического развития и торговли планирует уменьшить количество проверок бизнеса на 15-30% и запустить он-лайн сервис проведения таких проверок госорганами.

Об этом сообщил первый вице-премьер – министр экономического развития Степан Кубив на заседании Кабинета министров 24 мая.

По его словам, правительству предлагают шаги, которые позволяют упростить создание собственного бизнеса, и пакет изменений для уменьшения давления на бизнес. Одна из ключевых вещей – внедрение публичной интегрированной базы проверок.

"Уменьшение количества проверок бизнеса будет от 15% до 30%", – сказал Кубив.

Также планируют разработать критерии определения риска, на основании которых будут назначать проверку – такая методика должна соответствовать закону №1726.

Кроме того, обещают контроль за органами контроля и привлечение общественности.

"Мы имеем четкую государственную карту осовременивания и движения к современной цифровой экономике", – сказал Кубив.

"За вчерашним снятием очередного барьера для внедрения 4G мы видим сегодня второй шаг – введение порядка получения лицензий в электронном виде. Третье – мы имеем четкую стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2020 года", – добавил он

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефёдов рассказал, что в рамках дерегуляции уже оставили только два типа проверок: плановые и внеплановые. Вместо упраздненных нормативных актов предлагают четкие "правила игры".

Главное из предложений – создание интегрированной автоматизированной системы государственного надзора, чтобы база данных всех проверок была он-лайн и в ней можно было увидеть, кого проверяют и что является следствием проверок, то есть какова величина обнаруженных нарушений и наказаний.

"Я очень прошу поддержать этот проект… Мы реализуем этот портал вместе с офисом BRDO (Better Regulation Delivery Office – ред.) и сейчас находимся уже на этапе написания технического задания. Принятие этого постановления даст нам возможность уже в этом году запустить портал в эксплуатацию. Я уверен, там будет много интересных новостей для всех нас", – сказал Нефёдов.

"Мы ожидаем, что за счет объединения проверок и большей их прогнозируемости количество их уменьшится на 15-30% и практика объединения проверок с пилотной основы будет переведена на постоянную", – добавил он

Нефёдов отметил, что для всех органов контроля планируют Методику разработки критериев риска для планирования проверок, чтобы проверки назначались не по воле чиновника, а на основании критериев, которые каждый орган будет разрабатывать для себя. Методика же поможет поделить бизнес на компании с высоким риском нарушений и с низким.

Он подчеркнул, что цель органов контроля – не наполнить бюджет, а устранить нарушения

По заявлению структуры, которую проверяют, могут приобщить к проверке специалистов из Государственной регуляторной службы или общественность к консультациям и разъяснениям.

Нефёдов сообщил также о намерении вводить электронное лицензирование, которое будет предусматривать единую процедуру и пакет документов, необходимых для этого.

Он отметил, что чиновники провели 12 общественных слушаний, учли более половины 63 замечаний, поступивших в адрес министерства.

Алена Рощенко, УП

Темы: бизнес Минэкономики Кабинет министров законодательство
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