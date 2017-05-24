Антикоррупционная операция: Суд отпустил экс-главу ГНС Луганщины под залог
Печерский райсуд Киева отпустил под залог в размере 15 млн гривен бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова.
О таком решении объявила судья Екатерина Москаленко.
Таким образом, она отказала прокуратуре в аресте подозреваемого.
Судья избрала меру пресечения Антипову в виде залога в сумме 15 млн гривен и обязала носить электронный браслет слежения.
Как известно, в среду 2,3 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы, в том числе Антипова.
При задержании у него было изъято 3,8 млн долларов наличными.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.