Антикоррупционная операция: Суд отпустил экс-главу ГНС Луганщины под залог

Печерский райсуд Киева отпустил под залог в размере 15 млн гривен бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова.

О таком решении объявила судья Екатерина Москаленко.

Таким образом, она отказала прокуратуре в аресте подозреваемого.

Судья избрала меру пресечения Антипову в виде залога в сумме 15 млн гривен и обязала носить электронный браслет слежения.

Как известно, в среду 2,3 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы, в том числе Антипова.

При задержании у него было изъято 3,8 млн долларов наличными.

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