Хорошковский может вернуться на "Интер"

Олигарх Валерий Хорошковский может вернуться в управление телеканала "Интер", или же получит место в дирекции и наблюдательном совете.



Об этом идет речь в статье Украинской правды "Игра с огнем. Различные фронта войны за Интер".



Согласно структуре собственности, Дмитрий Фирташ опосредованно владеет 36% телеканала, Сергей Левочкин - 9%, Валерий Хорошковский - 45% и 10% опосредованно владеет гражданин Кипра Васула Константиноу.



Как оказалось, соглашение с 2013 года о передаче акций "Интера" выходцам из группы "РосУкрЭнерго" не закрыта до сих пор. У Хорошковского говорят, что оно должно быть закрыто в январе 2018 года – а у Левочкина и Фирташа настаивают на 2019 году.



Согласно условиям, Хорошковский уступает акции телеканала по мере поступления частей долга. В близком окружении Левочкина утверждают, что они должны Хорошковскому деньги не за 45%, как записано в структуре, а 30% акций телевизионного актива.



Сумму задолженности также озвучивают разную. Она колеблется от 300 до 400 миллионов долларов США. "Если (Левочкин и Фирташ - ред.) не доплатят, Валера получит место в дирекции и наблюдательном совете, как акционер. Управление к нему не перейдет", - утверждает источник, близкий к нынешним управленцам "Интера".



Эти слова отрицают люди, которые тесно контактируют с Хорошковским. Они настаивают, что соглашение выписано таким образом, что если Фирташ и Левочкин не выплатят всю сумму, то Хорошковский получит все акции обратно.



К сожалению, связаться с Хорошковским напрямую УП не удалось. К тому же он редко бывает в Украине, живя между Лондоном и Монако.



Украинская правда