Охранник Яроша после суда госпитализирован в реанимацию – СМИ

Охранника народного депутата Дмитрия Яроша Михаила Навроцкого, который фигурировал в вооруженном конфликте, перевели в реанимацию больницы в городе Днипро.



Об этом сообщил 24 мая "Сектор правды".



Отмечается, что у Навроцкого диагностировали тяжелые травмы, а в частности открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, внутримозговую травматическую гематому левой лобной доли, перелом лобной кости, ушибы, перелом 4 и 5 пальцев правой кисти, перелом ребер.



Информресурс утверждает, что охранник Яроша 10 дней находился в СИЗО, не получая медицинской помощи.

Как известно, 14 мая 207 года в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) произошла стрельба в такси – якобы из-за нежелания водителя ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!". Тогда ранения получили два человека.

В применении оружия подозревали члена партии "ДіЯ" и личного охранника Дмитрия Яроша, называя имя Романа Малисевича. Но в ОО "Державницька ініціатива Яроша" заявили, что охранник Яроша Роман не стрелял в таксиста, но не сдержался его побратим Михаил, который 4 года "не получал реабилитации" от участия в боях на востоке.