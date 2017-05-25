Киев готов отдать более 200 человек в рамках обмена заложниками – СБУ

492 просмотра
0
Четверг, 25 мая 2017, 12:06

Глава Службы безопасности Василий Грицак заявляет о готовности Украины отдать более 200 человек в обмен на украинских заложников.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Когда будет обмен? Я хочу, чтобы он был сегодня, завтра. Мы подготовили к обмену, скажу правду, – готовы обменять более 200 лиц, которые высказали такое желание… Готовы сделать это в кратчайшие сроки", – сказал Грицак.

Он подчеркнул: "Мы готовы пойти (на это) и президент готов подписать указ (о помиловании -ред.), чтобы забрать наших пленников".

Как сообщалось, после заседания в Минске 24 мая уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко заявляла, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей затягивают обмен: хотят обсуждать списки только с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком, требуют продолжить их верификацию и требуют амнистии.

Темы: заложники СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Киев предложит конкретные шаги по освобождению заложников 23 мая 2017, 10:39
Геращенко: 24 мая должен быть определен список и дата освобождения заложников 20 мая 2017, 14:58
Геращенко: Боевики пообещали включить Козловского в обмен пленными 16 мая 2017, 06:24
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Киев готов отдать более 200 человек в рамках обмена заложниками – СБУ
Грицак заявляет, что ошибок СБУ по делу Шеремета не было
В ДТП в России погибли украинцы
"Укрзализныця" не планирует прекращать поезда в Россию
Все новости
Путешествия

Александр Педан запустил сервис для планирования путешествий по Украине

Здоровье

Чем нам вредит кофе, и сколько ее лучше пить