Киев готов отдать более 200 человек в рамках обмена заложниками – СБУ

Глава Службы безопасности Василий Грицак заявляет о готовности Украины отдать более 200 человек в обмен на украинских заложников.



Об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Когда будет обмен? Я хочу, чтобы он был сегодня, завтра. Мы подготовили к обмену, скажу правду, – готовы обменять более 200 лиц, которые высказали такое желание… Готовы сделать это в кратчайшие сроки", – сказал Грицак.



Он подчеркнул: "Мы готовы пойти (на это) и президент готов подписать указ (о помиловании -ред.), чтобы забрать наших пленников".

Как сообщалось, после заседания в Минске 24 мая уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко заявляла, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей затягивают обмен: хотят обсуждать списки только с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком, требуют продолжить их верификацию и требуют амнистии.