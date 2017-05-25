ГПУ начала расследовать передачу газовых систем Фирташу
Генеральная прокуратура открыла уголовное производство относительно решения Кабинета Министров о передаче государственных распределительных газовых сетей в хозяйственное ведение облгазов, 70% которых контролирует Дмитрий Фирташ и его партнеры.
Об этом говорится в определении Печерского районного суда от 15 мая, обнародованном в судебном реестре, передает Ліга.net.
Уголовное производство открыто по двум статьям "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Служебная халатность".
Указывается, что Кабмин передал облгазам в хозяйственное ведение на бесплатной основе государственные газовые сети постановлением №770 от 20 августа 2012 года. На основании этого постановления были подписаны соответствующие договора с облгазами, которые действуют до сих пор.
"… действия отдельных должностных лиц Кабинета Министров Украины, Минэнергоугля, Минэкономики, Минфина, Фонда государственного имущества привели к нанесению государству ущерба в размере 930 млн гривен", - говорится в решении суда.
Согласно документу, досудебным расследованием проверяется возможная причастность должностных лиц ЧАО Газтек к совершению указанных преступлений.
Основным бенефициаром этой компании считается Дмитрий Фирташ.
Сама компания принадлежит кипрским Porala Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited, Nesiba Venchers Limited и Krezer Holdings Limited.
Печерский суд предоставил разрешение на доступ к документам этой компании за период с 1 января 2012 года по настоящее время.
В апреле 2015 года, Веховная Рада приняла закон "О рынке природного газа", установив, что газовые сети могут находиться в пользовании на праве хозяйственного ведения только у "субъектов государственного сектора экономики".
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