Депутата Полтавского облсовета задержали за попытку дать взятку полицейскому

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Суббота, 27 мая 2017, 05:20

Депутата Полтавского облсовета, который владеет фармацевтическим бизнесом, задержали за попытку дать $ 10 тысяч взятки полицейскому.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности (ДВБ) Национальной полиции Украины.

В Полтавское управления ДВБ обратился с рапортом начальник управления противодействия наркопреступности Полтавской области, в котором сообщил, что к нему обратился руководитель фармацевтического предприятия и предложил 260 тысяч гривен за содействие в продлении срока действия лицензии на деятельность сети аптек в регионе.

Указанный директор предприятия, который является депутатом Полтавского облсовета, отправил своего представителя в кабинет к чиновнику с первой частью от предложенной суммы - 35 тысячами гривен. Сразу после передачи взятки 46-летний мужчина был задержан бойцами отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ, оперативниками Полтавского УВБ и следователями военной прокуратуры. Переданные полицейскому средства изъяты как вещественное доказательство.

В дальнейшем правоохранители задержали и самого 41-летнего руководителя указанного фармацевтического предприятия и провели обыски по месту жительства фигурантов и на территории фирмы.

За попытку подкупить полицейского задержанным грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщил на своей странице в facebook народный депутат Игорь Мосийчук, речь идет о депутате облсовета от Социал-демократической пратии Валерие Прядко, который является во директора КП "Полтавафарм".

Темы: Полтава взятка полиция
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