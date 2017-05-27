АТО: 61 обстрел, двое военных ВСУ ранены

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Суббота, 27 мая 2017, 07:38

В течение 26 мая боевики 61 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, иногда используя и тяжелое артиллерийское вооружение. Двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Приморское направление. На этом участке фронта зафиксированы 34 факта применения незаконными вооруженными формированиями оружия против украинских воинов.

В частности, после 18.00 26 мая боевики совершили несколько обстрелов средней интенсивности из минометов калибра 120 мм укреплений ВСУ в районе Широкиного и Чермалыка. Также нарушения противником договоренностей о неприменении оружия состоялись вблизи Павлополя, Лебединского, Водяного и Гнутового, где бандиты неоднократно применяли различные образцы стрелкового оружия и гранатометов. Из такого же вооружения противник вел огонь из окрестностей временно оккупированного Донецка по оборонным укреплениям сил АТО на подступах к Марьинке и Красногоровке

Донецкое направление. На этой части линии соприкосновения за прошедшие сутки произошло 19 обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Вечером противник чаще всего бил по позициям сил АТО, которые расположены в южном и восточном пригороде Авдеевки. Использовали бандиты минометы, зачастую калибра 82 мм, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также под вражеским огнем из 82-мм минометов оказались опорные пункты ВСУ вблизи Верхнеторецкого. У Троицкого боевики открывали огонь из 120-мм минометов. Кроме того, пророссийские бандформирования вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия у Песков.

Луганское направление. Здесь за прошедшие сутки зафиксировано 8 случаев применения представителями российско-террористических группировок оружия.

Почти половина обстрелов состоялась вечером. Все в районе Крымского, где враг бил по оборонным укреплениям ВСУ из минометов различных калибров, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

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