В ближайшие дни в Украине без осадков, потеплеет до +29
В ближайшие сутки погоду в Украине - без осадков, ветер преимущественно северный, 3-8 м / с.
Как сообщает Укргидрометцентр, температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 21-26°, в Карпатах 10-15°.
В Киеве в воскресенье без существенных осадков, температура воздуха ночью 10-12 °, днем 22-24 °.
29 мая в Украине - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Повышение температуры воздуха ночью составит до 9-15°, днем до 23-29°.
В Киеве в понедельник без существенных осадков, температура воздуха ночью 12-14°, днем 26-28°.
Температура воды в Черном и Азовском морях составляет 27 мая 15-21°, в Днепре возле Киева +16.
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