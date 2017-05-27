Лидеры G7 не достигли согласия в вопросах торговли и санкций против РФ – СМИ

Лидеры "Большой семерки", саммит которых проходит на Сицилии, не согласовали формулировку финального коммюнике в вопросах торговли и санкций против РФ.

Об этом со ссылкой на источник в G7, сообщает Reuters.

В частности, стороны не смогли решить, будет ли коммюнике включать обязательство бороться против "протекционизма" и угрозу принять дополнительные меры против России за ее вмешательство в Украине, если это будет оправдано.

В то же время положение о климатических изменениях было согласовано несмотря на отдельную позицию США.

В частности, в коммюнике будет указано, что 6 из 7 стран поддерживают Парижское климатическое соглашение от 2015 года, а США нужно больше времени для определения своей позиции в этом вопросе.

По словам источника, лидеры "семерки" согласуют свою позицию по России и торговле во второй половине дня.

Европейская правда