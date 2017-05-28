Трамп завершил свою первую зарубежную поездку

116 просмотров
0
Воскресенье, 28 мая 2017, 03:36

Дональд Трамп завершил свою первую зарубежную поездку в качестве президента, выступив перед военнослужащими США и их семьями на военно-морской базе Сигонелле на Сицилии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В ходе девятидневной поездки, Трамп посетил Саудовскую Аравию, Израиль, палестинские территории, Италию и Бельгию.

В своем выступлении он сказал, что поездка была "успешной". И добавил, что у него состоялась "действительно историческая неделя". Комментируя двухдневный саммит стран "Большой семерки", Трамп сказал, что это очень продуктивная встреча, на которой он "укрепил американские связи".

Говоря о саммите НАТО, он сказал, что "деньги действительно начинают вливаться в НАТО из тех стран, которые не делали бы того, что они делают сейчас, если бы я не был избран". Германия взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону с целью достижения 2% ВВП, направленных на военные нужды. Трамп также сказал, что Соединенные Штаты "полностью поддерживают НАТО".

Президент США также пообещал "победить терроризм и защитить цивилизацию", назвав терроризм "угрозой, опасной угрозой для всего человечества".

Во время выступления на военной базе США Трамп был представлен участникам встречи его женой Меланией, которая сказала присутствующим: "Мой муж очень много работал в этой поездке, и я очень горжусь им".

Темы: США Трамп
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
США направят третий авианосец к берегам КНДР – СМИ 28 мая 2017, 01:57
Умер известный политик и государственный деятель Збигнев Бжезинский 27 мая 2017, 06:18
Конгрессмен США после визита на Донбасс: Путина надо остановить 27 мая 2017, 05:55
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Макрон хочет встречи в "нормандском формате"
В субботу ранены уже 8 бойцов - штаб
G7 пригрозила России дополнительными санкциями за ее действий в Украине
В зоне АТО ранены двое военных
Все новости
Чтобы глаза не болели

Офтальмолог назвала самые распространенные ошибки своих пациентов

Резонанс

Драки школьниц в Чернигове: Полиция объявила о подозрении участницам