АТО: 48 обстрелов, 7 бойцов ВСУ ранены

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Понедельник, 29 мая 2017, 07:37

В течение суток 28 мая, российско-террористические бандформирования 48 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, в том числе и из систем вооружения, которые запрещены минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Приморское направление. На этой части линии соприкосновения пророссийские вооруженные бандформирования 20 раз открывали огонь по оборонным укреплениям сил АТО.

Так, уже с наступлением сумерек противник дважды из 120-мм минометов обстрелял позиции ВСУ на подступах к Красногоровке. Из минометов калибра 82 мм боевики обстреливали украинских воинов в районе Марьинки и Чермалыка. Вблизи Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового и Новотроицкого в темное время суток бандиты неоднократно применяли против украинских защитников гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и различные системы стрелкового оружия.

Донецкое направление. На этом участке фронта состоялось 18 вражеских обстрелов.

Здесь незаконные вооруженные формирования использовали гранатометы и стрелковое оружие, иногда 82-мм минометы по позициям ВСУ в пригороде Авдеевки. Из окрестностей временно оккупированного Донецкая боевики также из гранатометов били по позициям сил АТО неподалеку Песков. А из пригорода подконтрольной оккупантам Горловки противник снова вел огонь из вооружения БМП и легкого пехотного вооружения по укреплениям ВСУ в районе Зайцевого.

Луганское направление. Здесь за прошедшие сутки зафиксировано 10 фактов использования российско-террористическими группировками оружия, половина из них - в темное время суток.

Украинских воинов, которые удерживают оборону у Катериновки и Крымского, противник вечером обстреливал из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Вблизи поселков Валуйское и Донец боевики прибегали к вооруженным провокациям с применением стрелкового оружия. А у Троицкого поздно ночью враг бил по опорным пунктам сил АТО из крупнокалиберных пулеметов и станкового противотанкового гранатомета.

В результате боевых действий за прошедшие сутки 7 военнослужащих ВС Украины получили ранения и боевые травмы.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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