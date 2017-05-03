В Украине со следующей недели прогнозируют похолодание

С понедельника, 8 мая, прогнозируют существенное похолодание - до 8-13 градусов.

Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

"Кому сейчас холодно, то и не знаю, как сказать, что с понедельника, 8 мая, в Украине заходит существенное похолодание. До +8-13 градусов. Поэтому грейтесь уже нынешним солнцем и теплом, потому что потом придется греться снова теплыми вещами и дружественной домашней или кафешной атмосферой ", - написала Диденко.

При этом велика вероятность того, что в день открытия Евровидения упадет дождь.

Завтра же, 4 мая, почти на всей территории страны будет солнечная погода. Лишь на западе местами пройдут кратковременные дожди.

Прохладнее всего будет на севере и северо-западе: днем +11-17 градусов. Теплым будет юг Украины (Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, Крым) - +20-26 градусов.

На остальной территории - +14-20 градусов.

На западную часть страны насунет влажный массив из Польши. Поэтому местами выпадут кратковременные дожди.

В Киеве завтра будет солнечно, максимальная температура воздуха - +18-20 градусов.

Утра и ночи по-прежнему остануться холодными.