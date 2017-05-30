Из-за взрыва в Багдаде погибли 13 человек
В результате взрыва возле популярного магазина мороженого в центре Багдада во вторник ночью погибли 13 человек, еще 24 получили ранения.
Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что взорвался автомобиль, в котором была бомба.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.
Агентство пишет, что сейчас у мусульман священный месяц Рамадан. Днем люди постятся, а после захода солнца ходят в кафе и рестораны.
В Рамадан в Ираке часто происходят теракты.
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