Из-за взрыва в Багдаде погибли 13 человек

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Вторник, 30 мая 2017, 05:02

В результате взрыва возле популярного магазина мороженого в центре Багдада во вторник ночью погибли 13 человек, еще 24 получили ранения.

Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что взорвался автомобиль, в котором была бомба.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

Агентство пишет, что  сейчас у мусульман священный месяц Рамадан. Днем люди постятся, а после захода солнца ходят в кафе и рестораны.

В Рамадан в Ираке часто происходят теракты.

Темы: Ирак теракт
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