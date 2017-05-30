У Порошенко прокомментировали слова Путина о "русской" Анне Ярославне

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Вторник, 30 мая 2017, 08:08

Заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что президент РФ Владимир Путин "пытался ввести в заблуждение", назвав Анну Ярославну русской.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Мои дорогие французские друзья, президент России Путин пытался ввести вас в заблуждение сегодня - Анна Киевская, королева Франции, из Киева, не из Москвы (на то время Москва даже не существовала)", - заявил он.

Шимкив также добавил, что именно украинская община во Франции почитает память Анны в Санлисе, где она основала монастырь

 "Кстати, знаменитое Реймское Евангелие, которое использовалось во время коронаций французских королей, первоначально было собственной книгой Анны из известной библиотеки Ярослава Мудрого, ее отца - великого князя Киевского", - отметил он.

Шимкив добавил, что нужно обратить внимание на знак Ярослава Мудрого.

"Вам нужны еще другие  доказательства происхождения Анны Киевской?" - подчеркнул он.

Напомним, 29 мая, в ходе выступления во Франции президент РФ Владимир Путин назвал Анну Ярославну "русской" и заявил, что французско-российские отношения начались с ее брака с Генрихом I в 1051 году.

Темы: Порошенко Путин
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