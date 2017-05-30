Прокуратура открыла производство из-за информационной войны России

603 просмотра
0
Вторник, 30 мая 2017, 16:19

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство за развязывание должностными лицами Российской Федерации и АР Крым гибридной войны.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Открытое уголовное производство является беспрецедентным, ведь впервые правовую оценку получит информационная составляющая гибридной войны России против Украины", - заявляет СБУ.

Как сказано в сообщении, важность этого процесса определяется тем, что агрессия России заставила покинуть места проживания тысячи украинских граждан, особенно это касается крымских татар.

Отмечается, что дело было возбуждено по ч. 1 ст. 437 Уголовного кодекса Украины - планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленной на совершение таких действий.

При этом конкретные фамилии не называются.

Кроме того, в ведомстве отметили, что следствие будет рассматривать факты создания условий для незаконной аннексии полуострова, искусственного формирования у крымчан ненависти к народам Украины, в частности через СМИ и Интернет-ресурсы.

СБУ собирала информацию о конкретных преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины, особенно Крыма.

Генпрокурор Юрий Луценко в августе 2016 назвал фамилии 18 российских военных чиновников, которым сообщили о подозрении в организации гибридной войны с Украиной.

София Лукашова, для УП

Темы: СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СБУ пытается заблокировать запрещенные каналы и on-line 30 мая 2017, 12:39
В "Яндексе" отрицают обвинения СБУ о передаче данных в РФ 30 мая 2017, 00:28
СБУ: "Яндекс" передал персональные данные украинцев спецслужбам РФ 29 мая 2017, 17:50
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Женщин-офицеров запаса будут призывать как и мужчин – Минобороны
Прокуратура направила Курченко подозрение в создании банды
Порошенко: Путь к ассоциации с ЕС был долгим из-за пакостей Кремля
Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации Украина-ЕС
Все новости
Воспоминания

Ученые подтвердили, что счастливые воспоминания – действенное оружие против стресса

Ручная робота

Молодые украинские графики и создатели принтов, которых нужно знать