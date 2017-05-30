Прокуратура открыла производство из-за информационной войны России

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство за развязывание должностными лицами Российской Федерации и АР Крым гибридной войны.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Открытое уголовное производство является беспрецедентным, ведь впервые правовую оценку получит информационная составляющая гибридной войны России против Украины", - заявляет СБУ.

Как сказано в сообщении, важность этого процесса определяется тем, что агрессия России заставила покинуть места проживания тысячи украинских граждан, особенно это касается крымских татар.

Отмечается, что дело было возбуждено по ч. 1 ст. 437 Уголовного кодекса Украины - планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленной на совершение таких действий.

При этом конкретные фамилии не называются.

Кроме того, в ведомстве отметили, что следствие будет рассматривать факты создания условий для незаконной аннексии полуострова, искусственного формирования у крымчан ненависти к народам Украины, в частности через СМИ и Интернет-ресурсы.

СБУ собирала информацию о конкретных преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины, особенно Крыма.

Генпрокурор Юрий Луценко в августе 2016 назвал фамилии 18 российских военных чиновников, которым сообщили о подозрении в организации гибридной войны с Украиной.

София Лукашова, для УП