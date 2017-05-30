Полицейские показали, как на велосипедах будут задерживать нарушителей

Около тысячи велопатрульних будут дежурить на улицах Украины летом.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время открытия велопатруля в Белой Церкви.

"Во всех крупных городах Украины, там где есть парковые зоны отдыха, везде будет работать велопатруль. Около тысячи человек будут использовать этот вид патрулирования", - отметил он.

По словам министра, полицейские выполняют программу экологической чистоты патрулирование территорий.

Кроме того, на сайте Нацполиции опубликовали видеоролик, на котором полицейские на велосипедах показывают, каким образом планируют задерживать нарушителей.

Украинская правда