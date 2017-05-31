Вмешательство РФ в выборы: Сенат США заинтересовался еще двумя соратниками Трампа

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Среда, 31 мая 2017, 03:26

Американский конгресс подал запросы на получение информации бывшему сотруднику пресс-службы Белого дома Борису Эпштейну и юристу президента Дональда Трампа Майклу Коэну.

Об этом сообщил телеканал ABC News, передает Интерфакс-Украина.

Эпштейн получил запрос комитета Сената по разведке. Он вырос в Москве, получил образование в Джорджтаунском университете, где познакомился с сыном Дональда Трампа Эриком. Во время предвыборной кампании 2016 года работал в команде Трампа.

Вскоре после выборов он занял пост старшего советника переходного правительства и директора по связям с общественностью перед инаугурацией.

В марте Эпштейн получил должность в пресс-службе Белого дома, однако вскоре был уволен. В администрации президента не объяснили причин ухода Эпштейна. Сейчас он работает политическим аналитиком для СМИ.

По информации BBC News, вызов от двух комитетов конгресса получил юрист Трампа Майкл Коэн. Он сказал, что отклонил вызов из-за неясной формулировки вопросов, "на которые невозможно ответить".

Ранее конгрессмены подавали аналогичные запросы советникам Дональда Трампа Майклу Флинну, Роджеру Стоуну, Полу Манафорту и Картеру Пейджу.

Темы: Трамп США Росcия
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