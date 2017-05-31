НАБУ и САП взялись за судью, дело которого вела и закрыла ГПУ

НАБУ и САП сообщили о подозрении судье Дзержинского районного суда г. Харькова, который требовал взятку за принятие решения в интересах одной из сторон процесса.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По версии следствия, этот судья требовал неправомерную выгоду в размере 75 тыс. грн. Уголовное производство по данному эпизоду открыто еще в марте 2015 года. Его расследованием занимались следователи по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины, однако состава преступления не нашли и производство закрыли.

В мае 2016 детективы НАБУ потребовали данное уголовное производство у ГПУ и после изучения определили его перспективным. В июле этого же года руководитель САП отменил постановление о закрытии дела.

"Однако несколько дней спустя Генеральный прокурор Украины отменяет постановление руководителя САП о возобновлении расследования", - говорится в сообщении.

Тем не менее, детективы НАБУ и прокуроры САП настаивали на необходимости возобновления расследования в отношении судьи из Харькова.

"Убедить Генерального прокурора удалось лишь в октябре 2016-го. С 28 октября 2016 года детективы НАБУ начали расследование обстоятельств совершения преступления судьей Дзержинского райсуда. Харькова", - отметили в НАБУ.

Сообщается также, что подозреваемый судья одновременно является обвиняемым в другом уголовном производстве, которое расследовали детективы НАБУ. Сейчас дело о получении им неправомерного вознаграждения в размере 800 долл. США слушается в Полтавском районном суде Полтавской области.