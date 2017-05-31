Украина отстает от графика выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

367 просмотров
0
Среда, 31 мая 2017, 12:19

В течение трех лет функционирования Соглашения об ассоциации с ЕС во временном режиме Украина ни в одной сфере на 100% не привела законодательство в соответствие с нормами ЕС.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, выступая на заседании правительства.

"Например, мы не выполняем обязательств в сфере транспорта. Из-за противостояния различных групп интересов в парламенте были отозваны евроинтеграционные законопроекты, которые гарантировали безопасность на дорогах. Социальные и трудовые права граждан также остаются незащищенными на соответствующем уровне", - сказала она.

Вице-премьер отдельно подчеркнула, что не выполняются наиболее важные блоки соглашения, которые призваны обеспечить как привлечение инвестиций, так и повышение прозрачности, обеспечить надлежащее функционирование ЗСТ.

"Речь в первую очередь идет о таможенных процедурах. У нас есть фрагментарные изменения и есть законопроект, который учитывает только отдельные положения соглашения", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Впрочем, она отметила, что в исполнении соглашения есть и ряд положительных результатов: экспорт товаров в ЕС вырос на 25% (в I квартале 2017 года), принят ряд евроинтеграционных актов в сферах энергетики, государственных закупок, охраны окружающей среды.

Кроме того, отменены 12 тысяч ДСТУ, приведены к нормам ЕС практически все технические регламенты, принят закон об открытости данных и т.д.

Напомним, 30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС 23 февраля. Теперь ратификационные грамоты должны передать на подпись королю Нидерландов, а затем отправить в Брюссель.

Европейская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Высший совет правосудия отправил в отставку и снова избрал главой Бенедисюка
Теракт в Кабуле: число погибших возросло до 80, более 350 раненых
Теракт в дипломатическом квартале Кабула: есть погибшие, более 50 раненых
Хроника 31 мая. Амбарная книга Партии регионов и битва Бойко за меткомбинат
Все новости
Культура

Как живет и умирает самое важное здание Полтавы

8 лайфхаков

Как "порвать" с пластиком