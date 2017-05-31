За полтора месяца на Донбассе погибли 35 мирных жителей - ООН

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Среда, 31 мая 2017, 12:35

С марта по 14 мая 2017 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтвердило 178 жертв среди гражданского населения в Донбассе - 35 погибших и 143 раненых.

Об этом говорится в гуманитарном бюллетени Офиса ООН для координации гуманитарных вопросов (OCHA) за март-апрель.

Общее количество жертв мирного населения с 14 апреля 2014 до середины мая 2017 превышает 2 тисячи, а раненых - 7-9 тысяч.

"Причиной большинства жертв стали обстрелы, подрывы на минах и взрывоопасных остатках войны", - сообщается в гуманитарном бюллетене.

 

В ОСНА также отмечают, что остается высоким риск гибели и травм от взрыва мин и боеприпасов, которые не разорвались. Такие несчастные случаи фиксируются почти ежедневно.

По данным УВКПЧ ООН, в марте-апреле это стало причиной 70 жертв среди гражданского населения - 22 погибших и 48 раненых.

Это на 94% превышает данные за аналогичный период 2016 года, когда погибли 4, а 32 - были ранены. 74,3% из таких жертв в 2017 году были зафиксированы на неподконтрольных украинскому правительству территориях, где гуманитарный доступ ограничен (в 2016 году - 66,6%).

Также в документе отмечается, что в результате обстрелов есть значительные повреждения важных инфраструктурных объектов - объекты электро- и водоснабжения, больницы и школы.

В частности, в отчете говорится, что "с начала 2017 года 32 учебных заведения непосредственно пострадали от конфликта. Из них не менее 18 были повреждены и еще 14 вынуждены были закрыться на определенный период времени, прерывая образовательный процесс для тысяч детей на несколько дней или недель".

В бюллетене также отмечается, что тысячи украинцев оказались на грани кризиса энерго- и водоснабжения.

"Конфликт на востоке Украины продолжает негативно сказываться на жизни страны, а тысячи людей оказались на грани масштабного гуманитарного кризиса. От сбоев в водо-, энерго- и газоснабжении пострадали более 1,3 миллиона человек, живущих по обе стороны от "линии разграничения", в частности через вызванные обстрелами повреждения объектов гражданской инфраструктуры (в том числе Донецкой и Горловской фильтровальных станций, Южнодонбасского водопровода и коммунального предприятия "Вода Донбасса"), а также повреждены газопроводы и линии электропередач", - отмечается в бюллетене.

Украинская правда

Темы: Донбасс
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