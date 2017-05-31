МИД будет готов к визовому режиму с РФ, если потребуется

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Среда, 31 мая 2017, 12:43

Министерство иностранных дел Украины будет подготовлено к введению визового режима с Российской Федерацией в случае принятия соответствующего политического решения.

Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца в ходе прямой телефонной линии с читателями издания "КП в Украине" в среду.

"Вопрос введения визового режима с Российской Федерацией, действительно, чрезвычайно сложный. МИД будет готов к введению, если будет принято соответствующее политическое решение", - заявила она.

"Нам нужно очень взвешенно и сбалансировано подходить к нашей стратегии относительно визового режима с Российской Федерацией", - добавила Беца.

Она отметила, что в первую очередь надо учитывать, что в РФ находятся 3-4 миллиона граждан Украины.

Также она подчеркнула, что "у нас есть территория Крыма временно оккупированная, то есть как тогда будет действовать въезд на территорию Крыма, если Россия введет зеркальные меры - визовый режим?" "Это же все-таки наша территория, мы же не будем въезжать туда по визам", - отметила она.

Беца уточнила, что третьим аспектом является "неконтролируемый участок границы, который существует и через который Россия продолжает поставлять оружие, наемников и технику на неподконтрольную территорию".

По словам представительницы МИД, также важна техническая готовность МИД к введению такого режима.

Она напомнила, что Украина в РФ имеет пять дипломатических представительств: посольство, два генконсульства и два консульства.

"И конечно, если вводится визовый режим, нам нужно будет гораздо больше людей, гораздо больше сотрудников, которые будут работать в России, для того, чтобы предоставить визу. Также потребуется и техническая база, и материальная база, нам потребуются дополнительные средства", - пояснила Беца.

Интерфакс-Украина

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