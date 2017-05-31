Петренко предлагает ввести уроки английского в дестких колониях

Министр юстиции Павел Петренко выступает за то, чтобы несовершеннолетние, отбывающие наказание за совершенные преступления изучать английский язык дистанционно.

Об этом он сказал журналистам после открытия выставки творческих работ подростков, осуждённых за преступления, "Шаг навстречу" в среду в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я анонсировал, что мы в детских колониях установим специальное оборудование и выделим помещение, где будет интернет, и где дети смогут изучать английский язык дистанционно", – сказал Петренко.

По словам министра, "общество в долгу перед этими детьми, у которых в какой-то момент не было сильной поддержки взрослых и они совершили преступление".



Петренко уверен, что таким детям надо дать шанс.

"Мы им даём надежду и веру – что все можно изменить, что выйдя на свободу, у них будет нормальная жизнь", – сказал министр.