ВСУ с полуночи будут придерживаться тишины, если не будет серьезной угрозы

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Среда, 31 мая 2017, 19:40

Вооруженные силы Украины с 1 июня будут придерживаться "режима тишины" в зоне АТО.

Об этом сообщает пресс-служба украинской стороны Совместного центра по контролю и координации.

"Украинская сторона, безусловно соблюдая Минских договоренностей, поддерживает стремление по соблюдению "Режима тишины" вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе", - говорится в сообщении.

Согласно информации, 31 мая руководство ВС Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 1 июня до 00.00 часов 2 июня.

"Впрочем, в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения Вооруженных Сил Украины будут готовы, исключительно в ответ, применить оружие", - подчеркивается в заявлении.

Украинская правда

Темы: Вооруженные силы АТО
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