Опрос: Зрители назвали Макрона на дебатах более убедительным

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Четверг, 4 мая 2017, 07:41

Во Франции перед вторым туром выборов прошли заключительные дебаты между лидером "Национального Фронта" Марин Ле Пен и бывшим министром экономики Эммануэлем Макроном.

Согласно результатам опроса, которые опубликовал французский канал BMFTV, зрители назвали Макрона более убедительным.

Так, за него отдали свои голоса 63% телезрителей, за Ле Пен проголосовали 34%.

Также 60% опрошенных считают, что идеи и ценности Макрона им ближе. Идеи Ле Пен поддерживают 36%.

Опрос был проведен среди 1314 зрителей в возрасте старше 18 лет, которые наблюдали за президентскими дебатами. Респонденты были опрошены по Интернету в конце дебатов.

7 мая во Франции состоится второй тур президентских выборов.

Темы: Франция виборы
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