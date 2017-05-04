ФСБ в аннексирована Крыма провела обыски у крымского татарина

4 мая в аннексированном Симферополе российские силовики провели обыск в доме у крымского татарина Тофика Абдулгазиева.



Об этом четверг сообщила организация Krymsos на своем сайте.



Его адвокат Эдем Семедляев рассказал, что по версии силовиков, "данные мероприятия проводились в рамках уголовного дела по факту исчезновения крымского татарина Меметова Энвера".



Силовики считают, что пропавший в июне прошлого года Меметов поехал в Сирию, а Абдулгазиев, у которого проводили обыск, мог его знать.



Сам Абдулгазиев рассказал, что силовики искали у него дома документы, которые, по мнению ФСБ, могли указать на связь Абдулгазиева с "пропавшим сирийцем".



"Ничего не нашли, компьютер, телефоны не забрали. Вели себя вежливо, надели на ноги бахилы", - рассказал крымский татарин.



Кроме того, в личной беседе с Абдулгазиевим силовики намекнули, что обыски де-факто связанные с его активной гражданской позицией.



"Они мне сказали: "Если еще где будешь снимать видео – будем разговаривать по-другому". Я считаю, что это как бы предупреждение. Для того, чтобы не освещать события", - сказал Абдулгазиев.



После проведения обыска силовики уехали. Позже Абдулгазиева попросили приехать на допрос в Центр "Э", куда он поехал с адвокатом Семедляевим и отказался давать показания.