ГПУ: Киев направлял запрос Израилю о передаче Ставицкого

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Четверг, 4 мая 2017, 22:45

Киев обратился к израильской стороне о передаче Украине бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин в эфире "5 канала" в четверг вечером.

"Запрос направлялся, у нас есть официальное подтверждение получения этого запроса", - сказал он.

Енин добавил, что у Ставицкого была возможность пойти на соглашение со следствием, но он такую возможность отверг.

"Соответственно мы обращаемся в суд с ходатайством о получении разрешения на применение специальной процедуры заочного осуждения. После этого - объявление приговора и применение других процедур с целью возвращения этого человека в Украину", - сказал он.

24 марта 2014 года Генпрокуратура Украины объявила Ставицкого в розыск. Он подозревается в расхищении средств в особо крупном размере.

На сайте Интерпола 4 августа появилась информация, что Ставицкий объявлен в розыск по линии этой организации. Согласно информации, Украина разыскивает экс-министра по обвинению в присвоении, растрате имущества или завладении его путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

В январе 2016 года Суд Евросоюза в Люксембурге вынес решение о "размораживании" всех арестованных ЕС активов экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и его сына Алексея, а также украинских чиновников времен президента Украины Виктора Януковича – экс-вице-премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Ставицкого.

Позже СМИ сообщали, что Ставицкий находился в Израиле и сменил фамилию на Розенберг.

В январе 2017 года руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя сообщил, что Ставицкий, по данным Интерпола, находится, скорее всего, в Израиле, его розыск активный.

4 мая 2017 года адвокат Юрий Иващенко сообщил, что Интерпол принял решение о прекращении международного розыска Ставицкого.

Интерфакс-Украина

Темы: Генпрокуратура Ставицкий
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