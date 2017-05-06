В Киеве ожидают чрезвычайного уровня пожарной опасности

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Суббота, 6 мая 2017, 10:33

В ближайшие дни в Киеве будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщили в столичной мэрии со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"С 6 по 7 мая в столице будет преобладать чрезвычайный уровень (5 класса) пожарной опасности. Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах", - говорится в сообщении.

В случае возникновения пожара рекомендуется преодолевать кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой, из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходить быстро, перпендикулярно направлению распространения огня.

"Если уйти от пожара невозможно, выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом над самой поверхностью земли, рот и нос при этом прикрывайте одеждой или любой тканью", - рекомендуют специалисты.

Тушить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами.

Во время тушения пожара советуют не отходить далеко от дорог и просек, не упускать из виду других участников тушения пожара, поддерживать с ними связь с помощью голоса.

К особому вниманию призывают в местах торфяных пожаров, так как там могут создаваться глубокие воронки, двигаться необходимо, проверяя палкой глубину  выгоревшего слоя. 

В случае получения ожогов стоит обливать места ожогов большим количеством воды. Снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего.

Кожу вокруг ожогов нужно обработать раствором марганцовки или спиртом и защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса.

Темы: Киев
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