Боевики "Боко Харам" отпустили около 80 похищенных школьниц

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Воскресенье, 7 мая 2017, 06:26

Военизированная исламистская группировка "Боко Харам" отпустила десятки девочек школьного возраста, захваченных на северо-востоке Нигерии три года назад.

Об этом сообщили нигерийские власти, передает BBC.

Девочек освободили, как сообщается, после переговоров боевиков "Боко Харам" с правительством.

Всего боевиками три года назад было захвачено 276 девочек. До того как стало известно об освобождении последней группы, пропавшими считали 195.

Точно количество освобождённых пока не называется, но их не менее 80.

Новостной вебсайт Sahara Reporters сообщает со ссылкой на свои источники, что девочки находятся сейчас в городе Банки в штате Борно, на востоке страны, в ожидании самолета.

Их должны отвезти в безопасное место и расспросить о том, что с ними произошло, после чего они смогут вернуться в свои семьи.

Как заявил в марте президент Нигерии Мухаммаду Бухари, правительство страны поддерживает постоянный контакт и ведет переговоры c боевиками через посредников, добиваясь освобождения остающихся в плену.

Боевики "Боко Харам" освобождают похищенных подростков небольшими группами. В октябре прошлого года после переговоров с "Красным крестом" боевики отпустили 21 девочку. Еще примерно 50 девочкам удалось бежать.

Судя по их рассказам, многих из похищенных девочек боевики заставили принять ислам и выйти замуж за своих похитителей.

За семь лет существования группировки "Боко Харам" ее боевики похитили тысячи человек.

По данным правительства, за эти годы от рук боевиков погибло более 30 тысяч человек.

Темы: терроризм
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