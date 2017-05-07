Командира подразделения воинской части отстранили за взятки
Командира подразделения одной из воинских частей в зоне АТО обвиняют в получении взяток.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, военным прокурором военной прокуратуры Мариупольского гарнизона по факту получения неправомерной выгоды командиром подразделения одной из воинских частей, личный состав которой выполняет задачи в районе АТО, в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложений, обещания, или получение неправомерной выгоды должностным лицом".
Офицер отстранен от исполнения служебных обязанностей по занимаемой должности.
Продолжается досудебное расследование.
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