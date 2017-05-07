Командира подразделения воинской части отстранили за взятки

1139 просмотров
0
Воскресенье, 7 мая 2017, 15:06

Командира подразделения одной из воинских частей в зоне АТО обвиняют в получении взяток.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, военным прокурором военной прокуратуры Мариупольского гарнизона по факту получения неправомерной выгоды командиром подразделения одной из воинских частей, личный состав которой выполняет задачи в районе АТО, в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложений, обещания, или получение неправомерной выгоды должностным лицом".

Офицер отстранен от исполнения служебных обязанностей по занимаемой должности.

Продолжается досудебное расследование.

Темы: АТО взятка
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Минобороны подтвердили ранения 5 военных 7 мая 2017, 13:09
Сутки в АТО: 45 обстрелов, ранены 5 украинских военных 7 мая 2017, 07:09
Бойцам в зоне АТО предлагают провериться на ВИЧ 6 мая 2017, 22:50
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Париже эвакуировали площадь, где должны были собраться сторонники Макрона
СММ ОБСЕ заявляет о сексуальных домогательствах со стороны боевика ОРДО
В Киеве стартует Евровидение. Перекрыли движение в центре
Пограничники не пустили в Украину еще 2 российских журналисток
Все новости
Афиша на 5-7 мая

ЮБК открывает сезон, ночь кино, невероятное количество музыки и вечеринок

Гастро-новини

Киевские заведения, открывшиеся в апреле