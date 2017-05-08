СБУ поймала дезертира на въезде в Крым

На админгранице с оккупированным Крымом сотрудники СБУ задержали дезертира.

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины в 2014 году перешел на сторону врага.

Он находился во всеукраинском розыске за совершение уголовного преступления по признакам ст. 408 Уголовного кодекса Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник нелегально въехал на территорию Украины к родственникам и задержали его на пункте пропуска "Чонгар", когда он пытался вернуться в Крым.

Дезертир передан в военную прокуратуру.