В зоне АТО подорвался украинский военный – штаб

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе подорвался на неизвестном устройстве украинский военный.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.



"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног и головы получил военнослужащий одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО", - говорится в сообщении.



Указывается, что "для оказания медицинской помощи, военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, где за жизнь тяжело раненного боролись военные врачи".



"Проведенные неотложные реанимационные мероприятия, к сожалению, не дали результата. Спасти жизнь военнослужащего не удалось", - сообщили в пресс-центре.



Как известно, в понедельник в штабе АТО сообщили, что за минувшие сутки погибших и раненых в результате боевых действий в зоне АТО нет.

Украинская правда