В зоне АТО подорвался украинский военный – штаб

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Понедельник, 8 мая 2017, 17:27

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе подорвался на неизвестном устройстве украинский военный.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног и головы получил военнослужащий одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО", - говорится в сообщении.

Указывается, что "для оказания медицинской помощи, военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, где за жизнь тяжело раненного боролись военные врачи".

"Проведенные неотложные реанимационные мероприятия, к сожалению, не дали результата. Спасти жизнь военнослужащего не удалось", - сообщили в пресс-центре.

Как известно, в понедельник в штабе АТО сообщили, что за минувшие сутки погибших и раненых в результате боевых действий в зоне АТО нет.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс армия
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