Шидло: "Северный поток-2" это политический проект, который угрожает Европе

570 просмотров
0
Вторник, 9 мая 2017, 05:13

Газопровод "Северный поток-2" является политическим проектом, который угрожает стабильности на европейском континенте.

Об этом заявила глава польского правительства Беата Шидло во время пресс-конференции по итогам встречи глав правительств стран Балтии и Польши в Таллине, сообщает Укринформ со ссылкой на агентство РАР.

"Северный поток-2" - это политический проект и Польша это решительно подчеркивает в ходе переговоров в ЕС. В Европе есть много стран, которые думают подобным образом: "Северный поток-2" является инвестицией, которая угрожает стабильности в Европе", - подчеркнула Шидло.

Она подчеркнула, что ключевую роль в этом вопросе должны сыграть Германия и Еврокомиссия.

"Польша апеллирует, чтобы Еврокомиссия заняла позицию и начала применять нормы европейского законодательства по этой инвестиции, чтобы правила, которым подлежат все в Европе, применялись также и по "Северному потоку-2", - подчеркнула председатель Совета министров РП.

Шидло подчеркнула, что совместно с главами правительств стран Балтии согласовано, что четыре страны "будут придерживаться позиции: "Северный поток-2" не является безопасной инвестицией для региона".

"Мы должны сделать все, чтобы Еврокомиссия выполнила свою задачу и просто применила нормы европейского законодательства (к "Северному потоку-2 "- ред.)", - подчеркнула Шидло.

Темы: Польша газ Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Туск: отсутствие взаимоуважения может сделать переговоры по Brexit невозможными 4 мая 2017, 19:21
В Польше задержали "ночного волка" из-за угрозы безопасности страны 4 мая 2017, 02:56
Дуда пообещал Порошенко разобраться со сносом памятника воинам УПА 3 мая 2017, 19:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Сенате США прошли слушания о вмешательстве России в выборы
Мы за активизацию "Нормандского формата" – Порошенко
Чубаров призвал выйти на совместную молитву в Крыму несмотря на запрет
Меркель рассказала Порошенко о последней встрече с Путиным
Все новости

История любви президента Макрона и школьной учительницы

"Папиросы"

3 стиха из нового поэтического сборника Юрия Издрика